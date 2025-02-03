İsrail Ordusu Raporu: Demir Kubbe 7 Ekim 2023'te Çöktü

Demir Kubbe'nin Çöküşü ve Aksa Tufanı Saldırısı

İsrail ordusunun yaptığı incelemeler, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı saldırısında, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Roket Yağmuruna Dayanamadı

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in kısa ve orta menzilli roketler karşısındaki güvenilirliğiyle övündüğü Demir Kubbe, 7 Ekim'deki saldırılarda yetersiz kaldı. Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan raporlarda, Demir Kubbe'nin hava savunma sisteminin rakiplerinin roketlerini durdurmada başarısız olduğu belirlendi.

Saldırının Şiddeti ve Uygun Tepki Süresi

Gazze'den İsrail'e yönelik olarak yalnızca ilk 20 dakikada 1400 roket fırlatıldığı, bu nedenle hava savunma bataryalarının mühimmatlarının çabuk tükendiği ifade edildi. İlk 4 saatte 3 bin 700 roket fırlatıldığında, Demir Kubbe bu roketlerin yaklaşık yarısını durduramadı.

Bataryalar Hedef Alındı

İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail üslerine yaptığı sızmalar nedeniyle hava savunma bataryalarının yeniden doldurulmasında zorluk yaşandığına dikkat çekilirken, bir mühimmat sevk edilen bataryada bulunan bir subay ve iki askerin saldırıda hayatını kaybetmesi olayı, durumun ciddiyetini göstermektedir.

Felaketin Önlenmesi

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, erken uyarı sistemleri ve korunaklı alanların hızlı bir şekilde devreye girmesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiği ifade edilmektedir.