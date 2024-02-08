İsrail ordusu Refah'ı hedef aldı: 2 milyon Filistinli oldukları yerden göç ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki katliamlarından sonra, güneydeki Han Yunus şehrine de kara harekatı düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon Filistinli, Mısır sınırındaki Refah kentine kaçtı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'ın Hamas'ın son kalesi olduğunu iddia ederek, yakında buraya da saldıracaklarını duyurdu

İsrail ordusu Refah'ı hedef aldı: 2 milyon Filistinli oldukları yerden göç ediyor
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde gerçekleştirdiği katliamlar nedeniyle 1,5 milyondan fazla Filistinli güneye doğru kaçmak zorunda kaldı. İşgalci ordu güneydeki en büyük şehir olan Han Yunus'a da kara harekatı başlattı. Bu durumda Filistinlilerin sığındığı son yer Mısır sınırı yakınındaki Refah şehri oldu. Hamas'ın üç aşamada ateşkes önerisini kabul etmeyen İsrail Başbakanı Netanyahu, ordusunun yakın zamanda Refah'ta büyük bir savaş başlatacağını ilan etti. Netanyahu, Refah'ın 'Hamas'ın son kalesi' olduğunu iddia etti. Birleşmiş Milletler ise Mısır sınırındaki şehre yapılacak bir kara saldırısının yıkıcı olacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörü Jens Laerke, Refah'ta yaşanması muhtemel savaş hakkında 'Çok sayıda sivilin ölmesi kaçınılmaz olacak' diye konuştu.

Gazze'nin en kalabalık bölgesi Han Yunus idi savaştan önce. İsrail ordusunun yaptığı saldırılar bölgeyi oturulmaz kıldı ve yaklaşık 2 milyon Gazzeli güneye kaçmak zorunda kaldı. Diğer yandan Orta Doğu'ya 5. kez gelen ve İsrail yönetimiyle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Refah'ta yaşayan sivillerin güvenliğinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konu hakkında şunları söyledi:

"Yasa oldukça açık. Uluslararası Hukuk'a göre sivil nüfusun yoğun olduğu yerleri ayrım gözetmeden bombalamak savaş suçu anlamına geliyor"

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