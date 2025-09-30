İsrail Ordusu Sumud Filosu'na Müdahaleye Hazırlanıyor: Gazze'ye Ulaşması Engellenecek

İsrail ordusu Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'in aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nu engellemek üzere operasyon planlıyor. Filonun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yaklaşık 50 tekne ile 'müdahale alanına' yöneldiği bildirildi.

Donanma müdahalesi ve hedefler

Haberde, İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya ve aktivistleri alıkoymaya hazırlandığı ifade edildi. Bölgeye bir donanma gemisi gönderilerek alıkonulan aktivistlerin Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesinin planlandığı belirtildi.

İsrail yetkililerinin bazı teknelerin Usdud Limanı'na çekilebileceği, bazılarının ise batırılabileceği yönünde değerlendirmeleri olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.

Küresel Sumud Filosu ve taşıdığı yardım

Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiden oluşuyor ve günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramının anlamı

Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.

İsrail yetkilileri haberde, filonun Gazze'ye ulaşmasını engelleme kararlılığını vurguladı; Sumud Filosu ise taşıdığı insani yardımın teslimatını savunuyor.