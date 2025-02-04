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İsrail Ordusu Tubas'ta 60 Aileyi Zorla Evlerinden Çıkardı

İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 Filistinli aileyi zorla evlerinden çıkardı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:19
İsrail Ordusu Tubas'ta 60 Aileyi Zorla Evlerinden Çıkardı

İsrail Ordusu Tubas'ta Zorla Tahliye Uyguluyor

İşgal altındaki Batı Şeria’da 2 haftadır devam eden saldırılar kapsamında, İsrail ordusu, Tubas kentinde 60 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkardı. Tubas Valisi Ahmet Esat, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye takviye askeri birlikler gönderdiğini ve Tammun beldesindeki bazı mahalleleri kuşattığını belirtti.

İnsani Kriz ve Zaruretler

Vali Esat, ayrıca, Faria Mülteci Kampı’nda da kuşatmanın güçlendirildiğini ifade ederek, “İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA) eşliğinde baskınlar, aramalar ve gözaltılar gerçekleştiriyor. Bu durum, vatandaşların hareket kabiliyetini engelliyor.” dedi.

Esat, kuşatma altında bulunan bölgelere gıda ve ilaç ulaşımını engellediklerini, insani yardım koridoru açmayı reddettiklerini sözlerine ekledi. Faria Kampı ile Tammun beldesindeki 60 aile, askeri kışlalara dönüştürülen evlerinden çıkmaya zorlandı.

Elektrik ve Su Kesintileri

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına yapılan çağrıda, kuşatılan bazı hastalara ulaşılması vurgulandı. Faria kampı ve Tammun beldesindeki birçok bölgede, elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Esat ayrıca, İsrail ordusunun bölgedeki altyapıyı tahrip etmeye çalıştığını, halkın mülklerine ve tarım arazilerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Artan Saldırılar ve Etkileri

İsrail’in Batı Şeria’nın kuzeyine yönelik saldırılar, Gazze’deki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından hız kazandı. 21 Ocak'ta, 'Demir Duvar' adını verdikleri operasyonlarla Cenin kente yoğun saldırılar başlatılmıştı. Bu saldırılar 27 Ocak'ta Tulkerim’e de sıçradı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıları sırasında ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, evleri yıkıyor ve sivil yerleşim yerlerine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Bu süreçte, bölge halkı göç etmeye zorlanıyor ve maddi kayıplar yaşıyor.

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