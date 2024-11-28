İsrail Ordusu Tubas ve El-Faria'dan Çekildi: Tahribat ve Gözaltılar Yaşandı

İsrail Ordusundan Tubas ve El-Faria Mülteci Kampına Çekilme

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kenti ve El-Faria Mülteci Kampı’ndan çekildi. El-Faria Mülteci Kampı’ndaki yerel aktivist Halid Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun altyapıya büyük zarar verdiğini belirtti.

Ağır Tahribat ve Yaralanmalar

Mansur, İsrail ordusunun sokaklar, elektrik ve telefon hatları, su şebekeleri ve kanalizasyon gibi yüzlerce metrelik altyapıyı tahrip ettiğini ifade etti. Kampın iki girişinin ağır buldozerlerle tahrip edilmesi sonucunda, bu yolların araçların kullanımına kapandığını kaydetti. Ayrıca, ordunun evlere baskınlar yaptığı, içindekilerin tahrip edildiği ve çatılara çıkıldığı bildirildi. İnsansız hava aracının açtığı ateş sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Baskınlar ve Gözaltılar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tubas’taki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, düzenlenen baskınlar sırasında aralarında iki eski mahkumun da bulunduğu dört gencin gözaltına alındığını açıkladı. Beni Avde, İsrail güçlerinin çok sayıda eve baskın düzenledikten sonra şehirden çekildiğini ve gün boyunca üç kez yeniden baskın yapıldığını bildirdi.

Çatışmalar ve Tırmanan Gerilim

İsrail ordusu, El-Faria Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında, Filistinli direnişçilerle çatışmalara da girdi. Baskına dair yapılan açıklamalarda, onlarca mülke zarar verildiği ve bir Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı ve baskınlar ciddi ölçüde arttı.

Ölümler ve Gözaltı İstatistikleri

7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800’ü geçti. Bu süreçte 167'si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.