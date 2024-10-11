DOLAR
34,27 -0,3%
EURO
37,5 0,02%
ALTIN
2.928,95 -1,47%
BITCOIN
2.132.784,03 -4,22%

İsrail Ordusu UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırıda Yaralanmalar İddia Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'da BM barış gücü askerlerinin kazaen yaralandığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:47
İsrail Ordusu UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırıda Yaralanmalar İddia Ediyor

İsrail Ordusu'ndan UNIFIL ile İlgili Açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin "kazara" yaralandığını duyurdu. Ordu sözcüsü Nadav Shoshani, bu duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın Ayrıntıları

Shoshani, UNIFIL askerlerinin Hizbullah unsurları ile çatışma sırasında yaralandığını belirtirken, bu durumun ordunun derin endişelerine yol açtığını vurguladı. Olayın detaylı bir şekilde incelendiği bildirildi.

UNIFIL'in Raporları

UNIFIL, bu sabah Ras Nakura bölgesindeki merkezinin patlamalardan etkilendiğini açıkladı. İki ayrı patlama sonucu BM barış gücünde görevli iki askerin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanmalara Neden Olan Saldırılar

Lüban resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldığını ve bir UNIFIL gözlem kulesini Merkava tankı ile vurduğunu bildirdi. Bu saldırı sonucunda ilgili merkezde maddi hasar oluştuğu ve Sri Lanka taburuna bağlı iki askerin yaralandığı belirtildi.

Geçmişteki Olaylar

UNIFIL, daha önce de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu. Olayların ardı ardına yaşanması, bölgedeki gerginliği artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ağrı'da Şiddete Tolerans Yok Mesajı
2
Şişli'deki Silahlı Saldırıda Kadın Hayatını Kaybetti
3
Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı
4
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Gönül Dağı Ekibi Afyonkarahisar'da Buluştu
6
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş KTÜ'de Gerçekleştirildi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak