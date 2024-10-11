İsrail Ordusu UNIFIL Askerlerine Yönelik Saldırıda Yaralanmalar İddia Ediyor

İsrail Ordusu'ndan UNIFIL ile İlgili Açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin "kazara" yaralandığını duyurdu. Ordu sözcüsü Nadav Shoshani, bu duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın Ayrıntıları

Shoshani, UNIFIL askerlerinin Hizbullah unsurları ile çatışma sırasında yaralandığını belirtirken, bu durumun ordunun derin endişelerine yol açtığını vurguladı. Olayın detaylı bir şekilde incelendiği bildirildi.

UNIFIL'in Raporları

UNIFIL, bu sabah Ras Nakura bölgesindeki merkezinin patlamalardan etkilendiğini açıkladı. İki ayrı patlama sonucu BM barış gücünde görevli iki askerin yaralandığı kaydedildi.

Yaralanmalara Neden Olan Saldırılar

Lüban resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldığını ve bir UNIFIL gözlem kulesini Merkava tankı ile vurduğunu bildirdi. Bu saldırı sonucunda ilgili merkezde maddi hasar oluştuğu ve Sri Lanka taburuna bağlı iki askerin yaralandığı belirtildi.

Geçmişteki Olaylar

UNIFIL, daha önce de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu. Olayların ardı ardına yaşanması, bölgedeki gerginliği artırıyor.