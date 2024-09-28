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İsrail Ordusu Yedek Asker Tugaylarını Göreve Çağırdı

İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik hava saldırılarına devam ederek üç yedek asker tugayını seferber etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:09
İsrail Ordusu Yedek Asker Tugaylarını Göreve Çağırdı

İsrail Ordusu Seferberliği Genişletiyor

İsrail ordusu, Beyrut'a gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarına ek olarak, merkez komutanlığına bağlı üç yedek asker tugayını daha askere çağırdığını duyurdu.

Askeri Harekatın Boyutu Artıyor

Yapılan açıklamaya göre, bu yeni seferberlik, Batı Şeria da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri operasyonları desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kuzeydeki Taktiksel Gelişmeler

Geçtiğimiz günlerde, İsrail ordusu, Lübnan sınırında faaliyet gösterecek şekilde, kuzey komutanlığına bağlı iki yedek asker tugayını da harekete geçirmişti. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran bir diğer önemli gelişme oldu.

Beyrut'a Yönelik Hava Saldırıları

Son bir haftadır Lübnan'daki hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, özellikle Dahiye bölgesindeki Hizbullah ile ilişkili hedeflere yönelik yoğun bombardımanlar yapmaktadır. Bu saldırılar sonucunda, en az altı bina tamamen yıkıldı.

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