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İsrail Ordusu, Yemen'de Hava Saldırılarını Üstlendi

İsrail ordusu, Yemen'deki hava saldırılarını üstlendi; başkent Sana'daki havalimanı ve askeri hedefler vuruldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:33
İsrail Ordusu, Yemen'de Hava Saldırılarını Üstlendi

İsrail Ordusu Yemen'de Hava Saldırıları Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Yemen'de düzenlenen hava saldırılarını üstlendi. Saldırılar, başkent Sana başta olmak üzere bazı stratejik noktalara akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen’de İran destekli Husilere yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi. Planın onayının ardından, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Husilere ait askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Hedef alınan bölgeler arasında Uluslararası Sana Havalimanı, Haziz ve Ras Kanatib elektrik santralleri yer aldı. Ayrıca, el-Hudeyde, Salif ve Ras Kanatib kentlerindeki askeri yapılar da saldırılara maruz kaldı.

Buna ek olarak, Yemen'deki İran destekli Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabında, İsrail'in Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Bu, İsrail'in Yemen'e düzenlediği dördüncü saldırı olarak kayıtlara geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıların artırılacağını duyurmuştu. Son olarak, 19 Aralık tarihinde yapılan hava saldırılarında, Yemen’in başkenti Sana ile Hudeyde'ye düzenlenen saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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