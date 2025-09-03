DOLAR
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Füze Havada İmha Edildi

İsrail ordusu, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füzenin havada imha edildiğini, Tel Aviv ve diğer bölgelerde sirenlerin çaldığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:16
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Füze Havada İmha Edildi

İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Füze Havada İmha Edildi

Olayın detayları

İsrail ordusu, Yemen'den atıldığını belirttiği bir füzenin havada imha edilerek engellendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada söz konusu saldırı nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, atılan füzenin ülkenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybı rapor edilmediği kaydedildi.

Bağlantılar ve önceki saldırı

Ordu, ayrıca dün Yemen'den gönderildiği belirtilen bir insansız hava aracının da İsrail topraklarına girmeden imha edildiğini bildirmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından, bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter