İsrail Ordusu Yemen'den Atılan Füzeyi Etkisiz Hale Getirdi

Hava Kuvvetleri Müdahalesi ve Bölgesel Alarm

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Olay, ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çalmasına neden oldu.

Ordunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Yemen'den fırlatılan bir füzeye karşı koyduğu ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ölü Deniz ve Negev bölgelerindeki onlarca yerleşim birimi ve kasabada sirenler çaldı.

Daha sonra ordudan yapılan açıklamada "olayın sona erdiği, sığınaklarda bulunanların sığınaktan çıkabileceği" aktarıldı.