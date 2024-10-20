İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği baskınlarla en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, Filistinlilerin evlerine yapılan baskınların devam ettiğini açıkladı.

Baskınlar Ve Gözaltı Sayısı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, El Halil, Ramallah, Nablus, Cenin, Eriha ve Selfit ile Kudüs’te baskınlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında, eski tutukluların da aralarında bulunduğu en az 30 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar Sırasında Yaşananlar

Baskınlar esnasında Filistinlilerin evlerinin büyük zarar gördüğü ve alıkonulan bireyler ile ailelerinin tehdit edildiği bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11.300'ü aştığı belirtildi.

Can Kaybı ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı operasyon ile birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın, gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmakta. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin karşılaştığı saldırılarda 165'i çocuk olmak üzere 759 kişi hayatını kaybetti.