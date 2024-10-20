DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.324.486,02 -0,22%

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı, ölü sayısı ise 759'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:55
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği baskınlarla en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, Filistinlilerin evlerine yapılan baskınların devam ettiğini açıkladı.

Baskınlar Ve Gözaltı Sayısı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, El Halil, Ramallah, Nablus, Cenin, Eriha ve Selfit ile Kudüs’te baskınlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında, eski tutukluların da aralarında bulunduğu en az 30 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar Sırasında Yaşananlar

Baskınlar esnasında Filistinlilerin evlerinin büyük zarar gördüğü ve alıkonulan bireyler ile ailelerinin tehdit edildiği bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11.300'ü aştığı belirtildi.

Can Kaybı ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı operasyon ile birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın, gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmakta. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin karşılaştığı saldırılarda 165'i çocuk olmak üzere 759 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar
2
Niğde'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Kayıt Dışı Saat Ticaretiyle Mücadele Başlatıldı
4
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları ile İlgili Sızdırılan Belgeler Tartışma Yarattı
5
Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
6
Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür
7
Fatih'te 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’