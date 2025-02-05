İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Büyük Baskın: 14 Filistinli Gözaltında

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Geniş Çaplı Baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın köy ve kasabalarında düzenlediği operasyonlar kapsamında 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim bölgesinde yer alan Kıffin kasabası hedef alındı.

Askeri Araçlarla Yapılan Baskın

Baskın sırasında askeri araçlar kasabanın mahallelerinde dolaşarak operasyon gerçekleştirdi. Gerçek mermilerin kullanıldığı bu baskında, her ne kadar gözaltına alma işlemleri gerçekleştirilse de herhangi bir yaralanma kaydedilmedi.

Devam Eden Operasyonlar

İsrail ordusunun üç gün boyunca Tubas ilinin güneyindeki Tamun kasabası ve Faria Mülteci Kampına düzenlediği saldırılar devam ediyor. Burada, 4 Şubat Salı sabahı itibarıyla 2'si kadın toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Ev Baskınları ve Askeri Taktikler

Tubas ilindeki mülteci kampında çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail ordusu, bazı ev sakinlerini evlerini terk etmeye zorlayarak bölgeleri askeri kışlalara dönüştürüyor. Ayrıca, bazı binaların çatısına keskin nişancılar yerleştirildi.

Diğer Hedefler

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'ın doğusundaki Turmus Aya, Berka, ve Kefr Malik kayıtlara alınırken, ayrıca kuzey batıda Deyr Nizam, Ucul, Ummu Safa ve Deyr Sudan köylerine de operasyon yapıldı.

Güneydeki Operasyonlar

Batı Şeria'nın güneyinde de El-Hıdır kasabasına baskın düzenleyen İsrail ordusu, bu operasyon sırasında zehirli gaz bombaları kullandı. Ancak baskınların neticesine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Son olarak, 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik geniş çaplı askeri saldırılar sonucunda, 4 Şubat sabahına kadar 25 Filistinli hayatını kaybetmişti.