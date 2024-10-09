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İsrail Ordusundan Bekaa'ya Saldırı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa kentindeki saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:48
İsrail Ordusundan Bekaa'ya Saldırı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Ordusunun Bekaa'ya Düzenlediği Saldırı Sonrası Ölümler ve Yaralılar

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa şehrine düzenlediği hava saldırısında, 2 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralı kaydedildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, el-Halaniye beldesindeki bir evin bombalanması sonucunda can kaybı yaşandı. Saldırının ardından evde enkaza müdahale çalışmaları durmaksızın devam ediyor.

Güneydeki Diğer Saldırılar ve Yaralılar

Üstelik, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Sur şehrine bağlı Tayrdeba beldesindeki iki buldozeri hedef alarak daha önce açılan bir çukuru bombaladı ve bu saldırıda 6 kişi yaralandı.

Buna ek olarak, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, ülkenin başkenti Beyrut ve Dahiye ile Batı Lübnan Dağları dahil farklı bölgelerde uçuşlar gerçekleştirmekte.

Birleşmiş Milletler'den Uyarı

Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura beldesindeki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezinde ise "ciddi tehlike" anlamına gelen 3. seviye alarmının çaldığı bildirildi. Ancak, alarmlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Saldırılarının Genel Durumu

İsrail, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'den itibaren Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu tarihten itibaren 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke İçerisindeki Göç ve İnsan Hakları Durumu

İsrail bombardımanları neticesinde, Lübnan genelinde yüz binlerce insan yerinden oldu. İnsanlar, başkent Beyrut’a ve kuzey kesimlere göç ederken, 10 binlerce kişinin de Suriye’ye kaçtığı belirtiliyor.

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