İsrail Ordusundan Beni Suheyla'ya Saldırı Tehdidi: Halk Tahliye Olmalı

İsrail Ordusu'ndan Sıkıntılı Uyarı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Beni Suheyla beldesinin sakinlerine yönelik saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki halkın bulundukları yeri hızla tahliye etmelerini istedi.

Açıklamada Öne Çıkanlar

Adraee, yaptığı paylaşımda, bu tahliye çağrısının, yaklaşan bir saldırının son uyarısı olduğunu aktararak, bölgeden roketsavar ateşi açıldığını ileri sürdü.

Bölgedeki halkın, büyük ölçüde harap olan Gazze'de Batı yönüne kaçmalarını ve bilinen sığınaklara yönelmelerini isteyen Adraee'nin açıklamaları, bölgedeki gerilimin ne derece yüksek olduğunun bir göstergesi.

Devam Eden Göçler

Gazze’deki süregelen çatışmalar nedeniyle, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından paylaşılan verilere göre, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda. İsrail ordusu, son saldırılar öncesinde de Filistinlilere göç etmeleri yönünde haritalar ve tahliye uyarıları yayınlamıştı.

Yaralı ve Ölü Sayısı Artıyor

Ateşkesin 19 Ocak 2025'te sağlanması beklenirken, İsrail ordusunun 18 Mart itibarıyla Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda ölü sayısı 710'e, yaralı sayısı ise 900'ü aşmış durumda. BM yetkilileri de bu süre zarfında 'Gazze'de güvenli yer yok' ifadesini sıkça dile getirmiştir.

Gelişmeler her geçen gün daha da ciddileşirken, bölgedeki insani durumun ne seviyeye ulaşacağının endişesi giderek artıyor.