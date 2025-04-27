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İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah Tesisleri

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir binayı bombalayarak bölgede gerginliği artırdı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:59
İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah Tesisleri

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hedef alınan binanın Hizbullah'a ait olduğu iddia ediliyor.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'ndeki binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Hades Mahallesi'nde bulunan binayı hedef alacaklarını duyurdu ve çevredeki binaların tahliye edilmesini istedi.

Adraee'nin tehdidinin ardından, bulundukları bölgeden uzaklaşmaları için mahalle sakinlerine havaya uyarı ateşi açıldı. Ayrıca, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Beyrut'un güneyine yönelik uyarı atışı olarak küçük roketlerle saldırıda bulundu.

Daha önce, 28 Mart tarihinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyine roketler attığı bildirilmişti. Bunun üzerine Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut, bir dizi hava saldırısıyla hedef alınmıştı. 1 Nisan'da gerçekleştirilen bir diğer saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu bombalama, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a yapılan ilk bombardıman olarak kaydediliyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, yaptığı açıklamalarda, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasının 2 bin 740 kez ihlal edildiğini ve bu süreçte 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 485 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye...

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye...

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

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