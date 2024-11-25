İsrail Ordusundan Dahiye'ye 10 Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine en az 10 hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, el-Müşerrefiye, Şuveyfat ve Tayune bölgelerini birçok kez hedef aldı.

Özellikle Şuveyfat'ta bir binaya yönelik gerçekleştirilen saldırıda, İsrail ordusu tahliye uyarısı yapmadı. Art arda gerçekleşen saldırılar sonucunda vurulan yapılar yerle bir olurken, bölgeden yükselen toz ve duman görüntüleri dikkat çekti.

İsrail Ordusu Sözcüsü'nden Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Dahiye'nin çeşitli bölgelerindeki binaların işaretlendiği haritaları paylaşarak saldırı tehdidinde bulundu.

Önceki Geceki Yoğun Saldırılar

Dün gece, Beyrut'un güneyinde Dahiye'ye karşı gerçekleştirilen saldırılar, 23 Eylül'den bu yana İsrail'in en yoğun bombardımanlarından biri olarak kaydedildi. Peş peşe gelen 12 hava saldırısı, bölgede büyük yıkımlara ve yangınlara yol açtı. İsrail ordusu, bu saldırıların ardından Hizbullah'a ait karargahları hedef aldığını iddia etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.