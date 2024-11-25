DOLAR
34,6 -0,17%
EURO
36,27 -0,75%
ALTIN
2.928,36 2,59%
BITCOIN
3.318.096,53 0,95%

İsrail Ordusundan Dahiye'ye 10 Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye en az 10 hava saldırısı düzenledi. Hedefler arasında birçok bölge yer aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:48
İsrail Ordusundan Dahiye'ye 10 Hava Saldırısı

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine en az 10 hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, el-Müşerrefiye, Şuveyfat ve Tayune bölgelerini birçok kez hedef aldı.

Özellikle Şuveyfat'ta bir binaya yönelik gerçekleştirilen saldırıda, İsrail ordusu tahliye uyarısı yapmadı. Art arda gerçekleşen saldırılar sonucunda vurulan yapılar yerle bir olurken, bölgeden yükselen toz ve duman görüntüleri dikkat çekti.

İsrail Ordusu Sözcüsü'nden Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Dahiye'nin çeşitli bölgelerindeki binaların işaretlendiği haritaları paylaşarak saldırı tehdidinde bulundu.

Önceki Geceki Yoğun Saldırılar

Dün gece, Beyrut'un güneyinde Dahiye'ye karşı gerçekleştirilen saldırılar, 23 Eylül'den bu yana İsrail'in en yoğun bombardımanlarından biri olarak kaydedildi. Peş peşe gelen 12 hava saldırısı, bölgede büyük yıkımlara ve yangınlara yol açtı. İsrail ordusu, bu saldırıların ardından Hizbullah'a ait karargahları hedef aldığını iddia etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Zorbalığa 'Eyvallah' Etmeyiz
2
Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Enerji Forumu'nda Önemli Mesajlar
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararı Netanyahu İçin Tehlike
6
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırı Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması: Siyasi Rant Tüccarlarına Geçit Yok

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı