DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,33 -0,01%
ALTIN
2.821,56 0,76%
BITCOIN
3.125.193,61 -0,98%

İsrail Ordusundan Dahiye'ye Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye yönelik hava saldırıları düzenledi. Son günlerde çatışmalar artarken, çok sayıda kişi yerinden edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:14
İsrail Ordusundan Dahiye'ye Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail Ordusu Dahiye'ye Şiddetli Hava Saldırıları Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine ağır hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA kaynaklı haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Dahiye'ye 10’a yakın hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Şafak vakti saldırılar, Burc el-Baracine, Hatum ve Şeyyah gibi bölgelere odaklandı.

Saldırıların detaylarına göre, sabah saatlerinde Gubeyri'de bir noktaya iki ve Şuveyfat'ta Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yakın bir alana bir hava saldırısı yapıldığı aktarıldı. Ayrıca öğle saatlerinde Hureyk ve Burc el-Baracine bölgeleri de hedef alındı.

Burc el-Baracine'nin havalimanına yakın Mureyce bölgesine yapılan saldırının, tarifeli bir uçağın havalandığı sırada gerçekleştiği, bu olayın bölgede yoğun duman ve toz bulutlarına yol açtığı belirtildi. Ancak söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Tahliye Çağrıları ve Savaşın Seyri

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar gerçekleştirilmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından tahliye uyarısında bulunmuştu. Adraee, hedef alınan bölgelerdeki binaların boşaltılmasını isteyen haritalar paylaşarak halkı bilgilendirdi.

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırıları, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor ve bu süreçte 3 bin 365 kişinin hayatını kaybettiği, 14 bin 344 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ölümler arasında 216 çocuk ve 653 kadın olduğu belirtildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihinde Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında öldürülmüştü. Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzelerle yanıt verirken, İsrail ordusuna yapılan saldırılarda büyük bir hasar bildirilmediği ifade ediliyor.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’daki 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilirken, Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi ve Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!