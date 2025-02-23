İsrail Ordusundan Gazze'de Askeri Hazırlık Artışı

İsrail Ordusu Gazze'deki Askeri Hazırlık Seviye Artırdı

Tel Aviv yönetimi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığını duyurmasının hemen ardından, İsrail ordusu Gazze Şeridi çevresinde "askeri ve operasyonel hazırlık" seviyesini artırma kararı aldığını açıkladı.

Durum Değerlendirmesi Yapıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin detaylı bir durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gazze çevresindeki askeri hazırlık ve operasyonel teyakkuzun artırılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Askıya Alındı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi’ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmış olmasına rağmen, İsrail hükümeti Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" gerekçesiyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Şartlar ve Beklentiler

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu. Ayrıca, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bilgisini paylaşmıştı.

Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını belirterek, anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. Ayrıca, arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e bu anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırdı.