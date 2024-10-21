DOLAR
34,23 0,65%
EURO
37,17 0,28%
ALTIN
3.007,06 -0,43%
BITCOIN
2.336.723,68 0,91%

İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de sığınan Filistinlilere yönelik saldırıda 7 kişiyi öldürdü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:58
İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla dışarı çıkardığı 7 Filistinliyi, okuldan çıkarken hedef alarak infaz etti. Bu saldırıda birçok Filistinli de yaralandı.

Okuldan Zorla Çıkarılan Filistinliler

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ait okulda sığınan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

Çıkarılan Filistinlilere ateş açan İsrail güçleri, bu sırada 7 kişiyi öldürerek birçoğunu da yaraladı. Kemal Advan Hastanesi yetkilileri, saldırıda hayatını kaybeden 7 Filistinlinin ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve 6 Ekim'de kara harekâtına geçti. Bu adım, İsrail basınında "generallerin planı" olarak bilinen bir stratejiyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere belirli bölgeleri boşaltmaları konusunda uyarılarda bulundu. Boşaltılması gereken bölgeleri gösteren bir harita paylaşarak, Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritanın, daha önce planlanan ve hükümete sunulan zorla göç ettirme girişimiyle benzerlik gösterdiği dikkat çekti. İsrail hükümeti, bu plana ilişkin henüz bir resmi açıklama yapmadı; ancak eylül ayında kabinenin bu planı değerlendirdiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor
2
İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleşti
4
Blinken, 11. Kez Orta Doğu'ya Seyahat Edecek
5
FETÖ Kaynaklarından Çarpıcı İddia: Gülen'in Ölümü
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Zanlı Tutuklandı
7
Tokat'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak