İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla dışarı çıkardığı 7 Filistinliyi, okuldan çıkarken hedef alarak infaz etti. Bu saldırıda birçok Filistinli de yaralandı.

Okuldan Zorla Çıkarılan Filistinliler

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ait okulda sığınan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

Çıkarılan Filistinlilere ateş açan İsrail güçleri, bu sırada 7 kişiyi öldürerek birçoğunu da yaraladı. Kemal Advan Hastanesi yetkilileri, saldırıda hayatını kaybeden 7 Filistinlinin ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve 6 Ekim'de kara harekâtına geçti. Bu adım, İsrail basınında "generallerin planı" olarak bilinen bir stratejiyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere belirli bölgeleri boşaltmaları konusunda uyarılarda bulundu. Boşaltılması gereken bölgeleri gösteren bir harita paylaşarak, Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritanın, daha önce planlanan ve hükümete sunulan zorla göç ettirme girişimiyle benzerlik gösterdiği dikkat çekti. İsrail hükümeti, bu plana ilişkin henüz bir resmi açıklama yapmadı; ancak eylül ayında kabinenin bu planı değerlendirdiği belirtildi.