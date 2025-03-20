İsrail Ordusundan Gazze'ye Yeniden Saldırılar: Kara İşgali Genişliyor

İsrail Ordusu Gazze'de Yeşil Işık Yaktı

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, kara işgalini hızla genişletiyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, ordu, Gazze'nin kuzey bölgesine kara saldırıları gerçekleştirdi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortak operasyonlar düzenledi.

Beyt Lahiya'da Kara Saldırıları Başladı

Ordu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde kara saldırılarına başladığını duyurdu. Saldırıdan önceki süreçte Hamas'a ait noktaların havadan vurulduğu iddialarının yanı sıra, Gaza'nın genelinde askeri yapıların ve silahların hedef alındığı belirtildi.

Gelecek Saldırılar Daha Yoğun Olacak

İsrail'in Gazze'de daha önce yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarına kıyasla, önceki operasyonlarından çok daha yoğun saldırılar düzenlemesi bekleniyor. Walla haber sitesi, İsrail ordusunun ateşkes dönemini, gücünü artırmak için bir fırsat olarak kullandığını ve cephaneliğini yenilediğini aktardı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Vizyonu

Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'nin de desteğiyle daha fazla ateş gücü kullanacağı ve daha saldırgan bir yaklaşım benimseyeceği değerlendiriliyor. Ayrıca, İsrail ordusunun zırhlı araçlarının sayısını artırdığı ve güç seviyesini yükselttiği bilgisi öne çıkıyor.

Netzarim Koridoru'ndaki Yeniden İşgal

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozdurması sonrası Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladı. 9 Şubat'ta ateşkese dair çekilen ordunun, tekrar işgal ederek bölgedeki Filistinlilerin göç etmesini istediği bildiriliyor.

Saha Gelişmeleri ve Sağlık Durumu

Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalin sürdüğü, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki alanlarda kara işgalinin devam ettiği belirtiliyor. 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin bozulmasıyla birlikte 18 Mart'ta saldırılara daha da hız verildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, bu saldırılar neticesinde 710 Filistinli yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi de yaralandı.