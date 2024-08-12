İsrail Ordusundan Han Yunus'a Saldırı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Yerel sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, saldırı, Han Yunus'un doğusundaki Ebu Hayye beldesinde gerçekleştirildi. Bombalanan ev, "Ebu Hayye" ailesine aitti. Sivil Savunma Birimi'nin yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 39 bin 897 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayının 16 bin 314'ünün çocuk ve 10 bin 980'inin kadın olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, 92 bin 152 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce kayıp olduğu bildiriliyor ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumları hedef alınıyor, bu da sivil altyapıya ciddi zararlar veriyor.