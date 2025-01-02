İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı: Ateşkes İhlali

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, bu saldırılarda hedef alınan bölgeler arasında Tuffah ve Nebatiye bulunmaktadır.

İsrail savaş uçaklarının atmış olduğu 2 füze, Tuffah ve Nebatiye bölgelerinde şiddetli patlama sesleriyle yankılandı. Bu saldırı, 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkesten sonra İsrail ordusunun Tuffah bölgesini hedef alması açısından ilk kez gerçekleşti.

Buna ek olarak, İsrail ordusu Nebatiye kenti ile Zahalta ve Cibaa beldeleri arasında kalan alanı da bombaladı. Daha önceki saldırılarda olduğu gibi, Er-Reyhan beldesinin yüksek kesimleri de hedef alındı.

İsrail ordusunun hava saldırılarının yanı sıra evleri havaya uçurma ve dron uçurma gibi eylemleri, ateşkes anlaşmasına yönelik sürekli ihlalleri olarak kaydedilmektedir.