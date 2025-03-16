İsrail Ordusundan Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı Sonrası Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracı (İHA) kullanarak düzenlediği saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Lüban'daki Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen el-Mayadeen televizyonunun haberine göre, saldırı Yater beldesinde bir araca yönelik gerçekleşti.

Haberlerde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, İsrail'in güneyden Kefr Şuba beldesine de ateş açtığı ifade edildi. Yerel televizyon kanalları, el-Cedid, Yater beldesindeki saldırıda yaralıların olduğunu duyurdu.

Bununla birlikte, İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki Burc el-Muluk beldesinde bir aracı hedef almıştı.

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı sık sık ihlal ettiği bildirilmekte. Lüban resmi makamlarının verilerine göre, ateşkes sonrası İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda en az 87 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi yaralandı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki çekilme maddesine aldırış etmeden Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 noktada varlığını sürdürmekte.