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İsrail Ordusundan Üzücü Açıklama: Gazze'de Bir Asker Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmaların toplam kaybı 688'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:34
İsrail Ordusundan Üzücü Açıklama: Gazze'de Bir Asker Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara dair üzücü bir açıklama yaptı. Yetkililer, Givati Tugayı'ndan yedek onbaşı Moti Rafi (37) isimli askerin, Gazze'nin güneyinde meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çatışmaların Etkileri ve Kaybın Büyüklüğü

Bu ölümle birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar sonucunda ölen İsrail askerlerinin sayısı 328'i karadaki işgaller sırasında olmak üzere 688'e ulaştı. Çatışmalar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırırken, can kayıpları endişeleri artırıyor.

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