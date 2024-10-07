İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Yürüttüğü Baskınlar ve Eğitim Süreçleri

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yeniden baskınlar gerçekleştirdi. Özellikle Tulkerim ve çevresindeki beldeler, bu baskınların hedefi oldu. Filistin devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, bu baskınlar sırasında sosyal medya aktivistleri, Tulkerim'deki buldozer eşliğinde hareket eden askerleri kaydetti.

El Halil ve Beytüllahim'de Güvenlik Önlemleri

El Halil kentinde, güvenlik endişeleri nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskınlarının artışı üzerine bu kararı aldı. El Halil'deki okullar, İsraillilerin yerleşim yerlerinin yakınlarındaki bölgelerde eğitime kapatıldı.

Gazze'deki Durum ve 7 Ekim Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'deki 7 Ekim saldırılarının yıldönümünde Batı Şeria'ya baskılar uygulamaya başladı. Hamas, bu dönemde Filistinlilere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenledi. 7 Ekim'den bu yana, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda büyük can kaybı yaşandı. Yaklaşık 41.870 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsani Ara ve Tutuklamalar

Çatışmaların yoğunlaştığı dönemde, 24 Kasım 2023'te insani bir ara verildi. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, birçok Filistinliyi alıkoymaya devam ediyor. Öte yandan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda ise 741 Filistinli hayatını kaybetti.