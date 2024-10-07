DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.915,19 0,15%
BITCOIN
2.176.020,05 -1,48%

İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Yürüttüğü Baskınlar ve Eğitim Süreçleri

İsrail ordusu, Batı Şeria'da çeşitli bölgelere baskınlar düzenledi, El Halil'de eğitim durduruldu. Gazze'deki saldırılar sonrası ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 02:29
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 02:29
İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Yürüttüğü Baskınlar ve Eğitim Süreçleri

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yeniden baskınlar gerçekleştirdi. Özellikle Tulkerim ve çevresindeki beldeler, bu baskınların hedefi oldu. Filistin devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, bu baskınlar sırasında sosyal medya aktivistleri, Tulkerim'deki buldozer eşliğinde hareket eden askerleri kaydetti.

El Halil ve Beytüllahim'de Güvenlik Önlemleri

El Halil kentinde, güvenlik endişeleri nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskınlarının artışı üzerine bu kararı aldı. El Halil'deki okullar, İsraillilerin yerleşim yerlerinin yakınlarındaki bölgelerde eğitime kapatıldı.

Gazze'deki Durum ve 7 Ekim Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'deki 7 Ekim saldırılarının yıldönümünde Batı Şeria'ya baskılar uygulamaya başladı. Hamas, bu dönemde Filistinlilere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenledi. 7 Ekim'den bu yana, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda büyük can kaybı yaşandı. Yaklaşık 41.870 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsani Ara ve Tutuklamalar

Çatışmaların yoğunlaştığı dönemde, 24 Kasım 2023'te insani bir ara verildi. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, birçok Filistinliyi alıkoymaya devam ediyor. Öte yandan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda ise 741 Filistinli hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor