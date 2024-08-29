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İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Sonrası Can Kaybı 17'ye Yükseldi

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarında ölü sayısı arttı. Ebu Şuca da hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:09
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Sonrası Can Kaybı 17'ye Yükseldi

İsrail Ordusu Batı Şeria'daki Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 17'ye yükseldi. Bu saldırılar özellikle mülteci kamplarına yönelik gerçekleşti.

Nedenler ve Sonuçlar

İsrail Ordusu'na ait açıklamalara göre, Tulkerim kentindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kaydedilen bilgiler doğrultusunda, Nur Şems Mülteci Kampı'nın önde gelen isimlerinden biri olan "Ebu Şuca" lakaplı Muhammed Cabir de saldırılarda hayatını kaybedenler arasında bulunuyor.

Sağlık Raporları ve Çatışmalar

Filistin sağlık kaynakları, Ebu Şuca’nın öldüğünü doğruladı. Saldırılar sonucunda bir İsrail askerinin de hafif yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı, Cenin kentinde ise bir başka kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çatışmaların Yaygınlaşması

İsrail ordusu, önceki gün Faria Mülteci Kampı'ndan çekilerek Tulkerim çevresindeki operasyonlarını genişletti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Tulkerim'deki çatışmaların şiddeti arttı ve bölgede patlama sesleri yaygınlaşmaya devam etti.

Altyapı Tahribatı ve Uzun Süreli Etkileri

İsrail askerleri, operasyonlar sırasında kamptaki altyapıyı da tahrip ederek, bölgedeki mülteci kamplarındaki huzursuzluk ve gerginliği artırdı. Altyapı zararları, can kayıplarının yanı sıra gözaltılara ve evlerin yıkılmasına da yol açtı.

Sonuç olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, İsrail askerleri ile saldırgan İsrail yerleşimcileri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.

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