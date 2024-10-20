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İsrail Ordusunun Filistinli Çiftçilere Engelleri

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına müdahale etti, destek etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:39
İsrail Ordusunun Filistinli Çiftçilere Engelleri

İsrail Ordusu Tarafından Zeytin Hasadına Engeller

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinde yer alan Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı için arazilerine ulaşmalarını engelledi.

Ramallah Valiliği ve FKÖ'den Destek Etkinliği

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ile Ramallah Valiliği, Filistinli çiftçilere destek vermek ve topraklarını zorla elinden alan İsraillilere karşı onları korumak amacıyla Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde bir etkinlik düzenledi.

Yerleşim Alanları ve Askeri Güç

Berka Köyü Meclis Başkanı Sayil Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, çitfertlerin gasbedilen topraklar üzerindeki yerleşim birimine yakın olan El-Merac bölgesine girmesine engel olduğunu bildirdi. Kenan, bölgeye büyük bir askeri gücün geldiğini ve İsraillilerin ise yakın bir tepede konuşlandığını belirtti.

Çiftçilere Yapılan Saldırılar

Filistinlilerin zeytin hasadına gitmelerini engelleyen ve tarlalarını ateşe veren İsraillilerin, bu saldırılarda askerlerin koruması altında olduğunu ifade eden Kenan, köye giden yolların kapatılmasının köylülerin sıkıntılarını artırdığını dile getirdi.

FKÖ'den Açıklamalar

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, İsrail’in bölgeyi “kapalı askeri bölge” olarak nitelendirmesinin asıl hedefinin halkı buradan çıkarmak olduğunu söyledi. Şaban, hasat mevsiminin başlangıcından itibaren Batı Şeria genelinde çiftçilere yönelik toplam 70 saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Saldırım Sayıları ve Sonuçları

FKÖ’ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2024 tarihleri arasında Batı Şeria’da faaliyet gösteren İsrailliler, 2 bin 777 saldırı gerçekleştirdi. Bu olaylarda 19 Filistinli yaşamını kaybetti ve 1683 kişilik 28 bedevi topluluğu zorla yerinden edildi.

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