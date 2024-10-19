İsrail Ordusunun Gazze'deki Filistinlileri Zorla Göç Ettirmesi

İsrail Ordusu Göç Görüntülerini Yayımladı

İsrail ordusu, 15 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Filistinlilerin zorla göç ettirildiği görüntüleri paylaştı. Ordunun yaptığı bu açıklama, bölgede yaşanan gerginliğin daha da artmasına neden oldu.

Şiddetli Saldırılar ve Zorla Tahliyeler

İsrail ordu sözcülüğü, bölgede yaklaşık 48 saat önce iletişimin kesildiğini ve karadan, havadan yoğun saldırılar düzenlendiğini belirtti. Yayımlanan görüntülerde, çeşitli yaş gruplarından erkek Filistinlilerin yıkılmış binaların yakınında toplu halde bekletildiği görülüyor.

Havadan çekilen video kayıtlarında, bazı Filistinli erkeklerin elleri havada tankların çevresinde ilerledikleri yer alıyor. Ayrıca, harabe halindeki kampın sokaklarında sıraya dizilmiş Filistinlilerin elleri havada yürürken bekledikleri fotoğraflar da servis edilmiş durumda.

Hastaneler Tehlikede

İsrail ordusunun yönetiminde gerçekleşen bu yoğun saldırı sonucu, Gazze'nin kuzeyindeki üç hastane ciddi şekilde yakıt ve ilaç eksikliği yaşıyor. Yerel sağlık kurumları, hasta ölümleri yaşandığını bildirmiştir. Ayrıca, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi çevresine yönelik yaptığı gece saldırıları da dikkat çekiyor.

Görgü Tanıkları ve Ölü Sayıları

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin evlere baskınlar düzenleyerek Filistinlileri evlerinden çıkardığını ve daha fazla saldırı düzenledikleri bölgelere doğru sürüklediklerini aktardı. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, son 15 gün içinde çoğunluğu çocuk ve kadın olan 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, pek çok kişinin de yaralandığını belirtmiştir.

İsrail'in Planı ve Stratejileri

İsrail ordusu, 6 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırısı başlattı. Bu aşamalarının arka planında, "generallerin planı" olarak bilinen ve Filistinlilerin zorla tahliye edilmesi hedefini içeren stratejilerin yattığı düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, belirli bölgelerin boşaltılması için harita paylaştı.

Aynı zamanda, bu plan, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden göç ettirip bölgenin kuşatılmasını, temel ihtiyaç malzemelerinin girişine izin verilmemesini de öngörüyor. Bu bağlamda, silahlı direnişçilerin ya şartlara dayanıp teslim olmasından ya da bölgeyi terk etmesinden bekleniyor. Ancak, bölgeden kaçamayan veya kaçamayan Filistinlilerin de "düşman unsur" olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

İsrail hükümeti, bu plana ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmamışken, bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunu derinden etkilemeye devam ediyor.