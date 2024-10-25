İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastaneye Saldırısı

Gaza Şeridi'nde Gerilim Tırmanıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda birçok sağlık görevlisi yaralandı.

Saldırı Detayları

İsrail güçlerinin hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının ilk aşamasında topçu atışları yapıldı, sonrasında ise yaylım ateşi açıldı. Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu saldırılar sonucunda birçok sağlık çalışanı yaralandı. Ancak yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Hastanenin Oksijen İstasyonu Hedef Alındı

Daha sonra Kemal Advan Hastanesi'nin ana oksijen istasyonunun İsrail ordusu tarafından bombalandığı kaydedildi. İsrail askerlerinin hastanenin bahçesine baskın düzenlemesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Yerinden Olma ve Göç Sorunları

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı gibi bölgelerde yaşanan sorunlar, bu bölgedeki Filistinlilerin zorla göçe maruz kalmalarına neden oluyor. 6 Ekim 2024 itibarıyla başlatılan kara saldırıları, çoğu aile halindeki Filistinlilerin yerlerini terk etmeye zorlanmasına sebep oluyor.

İsrail'in Uzun Vadeli Planları

İsrailli generallerin planları doğrultusunda, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi ve bu alanların İsrailliler için yerleşim yeri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Can Kaybı ve Yaralılar

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 42,847 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayının 17,000'den fazlası çocuk ve 11,378'i kadın. Ayrıca 100,544 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu bildirilmekte.

Sivil altyapının hedef alınması ve hastanelerin yanı sıra eğitim kurumlarının tahrip edilmesi, bölgedeki insani durumu daha da kritik hale getiriyor.