İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastaneye Saldırısı: Jeneratör Bombalandı

İsrail ordusu, bir aydan fazla süredir kuşatılan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi’ndeki elektrik jeneratörünü bombaladı.

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusu, hastane bahçesinde bulunan elektrik jeneratörünü insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı," dedi. Ebu Safiyye, jeneratörde büyük hasar meydana geldiğini belirterek, "Hastanenin tüm bölümlerinin işletilmesi hedef alınan jeneratöre bağlı. Kuşatma altında bu yıkımı onarabilecek kapasitemiz yok," ifadesini kullandı.

Ebu Safiyye, "İşgalci İsrail, uluslararası sessizliğin gölgesinde, başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere Gazze'deki sağlık sistemine karşı suçlarını hız kesmeden devam ettiriyor," diyerek durumu eleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında hastaneyi daha önce defalarca hedef almıştı. Ebu Safiyye, dünkü açıklamasında, "Hala sıkı bir kuşatma altındayız. İlaç, sağlık ekipleri ve yiyecek... hiçbir şeyin girişine izin verilmiyor. Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hizmet vermesine müsaade edilmiyor," ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 44 bin 56 Filistinli hayatını kaybetti, 104 bin 268 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.