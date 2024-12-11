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İsrail Ordusunun Gazze Saldırılarında 556 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son 15 günde İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 556 Filistinli yaşamını yitirdi, 1511 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:06
İsrail Ordusunun Gazze Saldırılarında 556 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

Son 15 günde İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 556 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarda yaralananların sayısı ise 1511 olarak açıklandı. Gazze'deki insani kriz derinleşirken, sivil kayıpların artması uluslararası toplumu harekete geçmeye zorluyor.

Artan Sivil Kayıplar ve Acil Durum

Beş haftalık süreçte, Gazze'de sivil hayat üzerinde oluşturulan baskılar ve saldırıların arttığı belirtilirken, bu durum dünya genelinde büyük endişe yaratıyor. Filistinli gruplar, saldırıların durdurulması ve uluslararası toplumun devreye girmesi çağrısında bulunuyor.

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