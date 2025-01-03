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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 19:49
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli'nin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kentin doğusunda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir depoyu hedef alması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bir İsrail keşif uçağı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide'nin güneyinde yer alan Et-Teabin bölgesinde bir aracı vurarak 3 Filistinli'nin ölümüne neden oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Eş-Şem'a Camisi çevresine düzenlenen saldırıda 3 çocuk'un hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmiştir.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde ise Filistinlilerin toplu halde bulunduğu bir alana düzenlediği bombalı saldırıda 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 7 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini aktardı. Ayrıca, pek çok kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Sağlık yetkilileri tarafından sağlanan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nin kapısı yakınında toplanan sivilleri hedef aldı. Bu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralanmıştır.

Görgü tanıklarına göre, bir İsrail İHA'sı, Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Caddesi'nde bir fırın yakınında toplanan kalabalığı hedef alarak 1 Filistinli'nin ölümüne neden oldu.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir başka saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

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