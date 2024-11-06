İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ne Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze'nin güneyinde bulunan Ebu Dikka ailesinin evine yapılan saldırıda 2'si kadın, toplamda 3 Filistinli öldü.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Olay

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Zuhd ailesinin evini hedef alması sonucunda 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kamp içinde yer alan El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Et-Tuffah Mahallesi'nde Yaşananlar

İsrail'in Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu yapılan açıklamalara göre 5 Filistinli hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Saldırıların Genel Etkileri

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 391 Filistinli yaşamını yitirdi, 102 bin 347 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildirilirken, sivil altyapı olan hastane ve eğitim kurumları da saldırılarda ciddi şekilde zarar görmekte.