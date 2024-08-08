İsrail Ordusunun Han Yunus'taki Saldırısı: 5 Ölü

Han Yunus'taki Saldırı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği bir saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden alınan bilgilere göre, El-Karara bölgesindeki Filistinli "Ahmed" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görgü Tanıklarının Açıklamaları

Olayın ardından görgü tanıkları, saldırının hedefi olan evin büyük oranda zarar gördüğünü dile getirdi.

Zorunlu Göç Dalgası

İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar ve tahliye talepleri, Han Yunus bölgesinde yeni bir zorunlu göç dalgasını tetikledi. Önceki günlerde 10'a yakın mahallenin tahliye edilmesini isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, geniş alanların daha fazla tahliyesi çağrısında bulundu.