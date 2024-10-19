İsrail Ordusunun Lübnan'daki Bombardımanları: Cami ve Okullar Hedef Alındı

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Faaliyetleri

İsrail ordusu, Lübnan'da cami, okul ve yerleşim alanlarını hedef alarak 100 tondan fazla patlayıcı kullanarak imha ettiğine dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Bu durum, daha önce Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği benzer eylemleri hatırlatıyor.

Ağır Patlayıcı ile Saldırılar

X platformundan yayımlanan görüntülerde, Lübnan'daki yerleşim alanlarının ağır patlayıcılarla yerle bir edildiği görülüyor. Bu alanların bombalanması, Gazze'deki tahribatla paralellik gösteriyor.

İddialar ve Açıklamalar

İsrail ordusu, geçmişte Hamas'a ait tünellerin varlığı iddiasıyla Gazze'deki sivil yapıları bombalamıştı. Ancak daha sonra bu iddiaların doğruluğu sorgulanmıştı. Yeni açıklamalarda, Lübnan'da yine benzer gerekçelerle tünellerin hedef alındığı ileri sürüldü.

Hizbullah Hedeflerine Yönelen Saldırılar

İsrail, Hizbullah'a ait tünel girişlerinin ve yer altı altyapısının tespit edilerek imha edildiğini öne sürüyor. Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne ait dört tünelin 100 tondan fazla patlayıcı kullanılarak imha edildiği" belirtiliyor. Ayrıca bu patlatılan alanlar arasında silah depoları ve yer altı karargahları da bulunuyor.