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İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısında İki Ölü

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:33
İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısında İki Ölü

Lübnan'da Hava Saldırısı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, saldırı Baraaşit beldesinde meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili resmi bir açıklama yaparak, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu ve olayın ayrıntılarına değindi.

Bunun yanı sıra, Hizbullah Hareketi resmi Telegram hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruda, Lübnan'dan İsrail'in sınır hattındaki askeri üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara göz atıldı. Öne çıkan detaylar arasında, İsrail askerlerinin bulunduğu Es-Smake askeri üssüne yönlendirilen topçu atışları ve Mitat askeri üssüne yönelik güdümlü füzelerin kullanıldığı belirtildi.

Özellikle Misgav Am yerleşim birimindeki istihbarat teçhizatları için uygun silahlar kullanıldığı, bu durum gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor.

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