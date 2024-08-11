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İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırılarında İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava harekatlarında Hizbullah'tan iki üye öldü, toplam can kaybı 406'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:57
İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırılarında İki Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin, Lübnan üzerindeki hava harekatları, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürmekte. Son olarak, Hizbullah Hareketi, bu saldırılar neticesinde iki mensubunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah'ın Kaybı

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, öldürülen üyelerin isimleri Muhammed Hani Haydar (36) ve Ali Semir Hicazi (27) olarak belirtildi. Bu iki üye, Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında yaşamlarını yitirdi.

Ölü Sayısında Artış

Söz konusu hava operasyonlarında, 8 Ekim'den bu yana toplamda 406 Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına neden oluyor ve uluslararası gözlemciler tarafından endişeyle izleniyor.

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