İsrail Ordusunun Nablus'taki Baskınında 4 Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamalara göre, İsrail askerleri Nablus'un orta kesiminde baskın düzenledi. Bu baskının sonucunda yaralananlardan biri göğsünden gerçek mermiyle, 3 kişi ise plastik mermiyle yaralandı. Yaralılar hemen tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Baskın sırasında, İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 15 Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

Batı Şeria'da Artan Baskınlar

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Ramallah, El-Halil ve Beytullahim şehirlerine de baskın düzenledi. Nablus'a yönelik askeri araçların girmesiyle birlikte Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıkmış, bu olayda askerler gerçek ve plastik merminin yanı sıra gaz bombası kullanmıştır.

Ayrıca, Eriha kentine düzenlenen bir baskında da bir Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden gerginlik nedeniyle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor. Bu süreçte 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi sonrası, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve çevresindeki mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılar, kısa sürede Tulkerim ve Tubas ile buradaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgal faaliyetlerine devam etmektedir.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı. Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. İsrail askerlerinin gaz bombası kullanarak müdahale ettiği Filistinliler zırhlı araçlara taş atarak karşılık verdi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı. Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. İsrail askerlerinin gaz bombası kullanarak müdahale ettiği Filistinliler zırhlı araçlara taş atarak karşılık verdi.