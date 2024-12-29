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İsrail: PKK/YPG ABD'den Çekilme Korkusuyla Yardım İstedi

İsrail devlet televizyonu KAN, PKK/YPG'nin ABD güçlerinin çekilmesi ihtimaline karşı İsrail'den yardım istediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:48
İsrail: PKK/YPG ABD'den Çekilme Korkusuyla Yardım İstedi

İsrail Devlet Televizyonundan Önemli Açıklama

İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını çekme ihtimali nedeniyle İsrail'den yardım talep ettiğini aktardı.

Endişe ve Panik Havası

KAN'ın haberine göre, PKK/YPG içinde ABD'nin Suriye'den çekilmesi sebebiyle büyük bir endişe ve panik havası hâkim durumda. İsrail ile PKK/YPG arasında kurulan iletişim kanalları da dikkat çekiyor.

PKK/YPG'den İsrail'e Destek Talebi

İsmi açıklanmayan bir PKK/YPG mensubu, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemeye ikna etmesi halinde bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, iki taraf arasındaki işbirliğinin artabileceğinin sinyallerini veriyor ve bölgedeki dinamikleri etkileyebilir.

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