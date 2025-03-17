İsrail Polisi, Filistinli Gazeteci Latife Abdullatif'i Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'i gözaltına aldı. Abdullatif'in yarın hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:30
İsrail Polisi, Filistinli Gazeteci Latife Abdullatif'i Gözaltına Aldı

İsrail Polisinden Gözaltı

İsrail polisi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'i gözaltına aldı. Filistin Medya Merkezi'ne göre, Abdullatif, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda yakalandı.

İddialar ve Yargı Süreci

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İsrail yönetimi, Abdullatif'e "şiddete tahrik" suçlaması yöneltti. Gazetecinin yarın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Bu olay, bölgedeki ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, gözaltı sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.

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