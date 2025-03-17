İsrail Polisinden Gözaltı
İsrail polisi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'i gözaltına aldı. Filistin Medya Merkezi'ne göre, Abdullatif, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda yakalandı.
İddialar ve Yargı Süreci
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İsrail yönetimi, Abdullatif'e "şiddete tahrik" suçlaması yöneltti. Gazetecinin yarın hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.
Bu olay, bölgedeki ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, gözaltı sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.