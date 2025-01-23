İsrail Polisi, Filistinlilerin Topraklarına Saldırılarda Suç Ortağı mı?

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki 'idari gözaltında tutulan' İsraillilerin serbest bırakılmasının ardından, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşandı. Ancak, İsrail polisinin bu saldırılara karşı gevşek davrandığı iddia ediliyor.

Olay Yerine Geç Gelme İddiası

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisinin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları karşısında etkisiz kaldığı ve birçok olaya müdahale etmekte geç kaldığı yönünde tanıklıklar bulunmakta. Özellikle işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılara müdahale etmekle sorumlu birimin gereği gibi çalışmadığı ve polisin istihbarat bilgilerini göz ardı ettiği belirtildi.

Göz Yummak mı?

Adını açıklamayan bir güvenlik yetkilisi, İsrail polisinin saldırılara göz yumduğunu ve herhangi bir tutuklama gerçekleştirilmediğini ifade etti. Bu durumun İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet tarafından da bilindiği kaydedildi.

Artan Saldırılar ve Yaralanmalar

Gazze'deki ateşkesin ardından Batı Şeria'da, Filistinlilere yönelik saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, serbest bırakılan 'idari gözaltında tutulan' İsraillilerin ardından bu saldırıların hızlandığını belirtti.

Pazartesi günü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da çeşitli noktalara saldırarak, Filistinlilere ait evleri, iş yerlerini ve araçları ateşe verdi. Filistin Kızılayı, özellikle Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerinde meydana gelen olaylarda 12 kişi ağır yaralanırken, 9 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Uluslararası Hukuk ve Yerleşim Politikası

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşamaktadır. Uluslararası hukuk, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gasbını ve yerleşimlerin kurulmasını yasa dışı olarak nitelendiriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılar, sık sık köylere ve beldelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum, işgal altındaki Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırıyor.