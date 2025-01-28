DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

İsrail Polisi Şeyh Raid Salah'ı Serbest Bıraktı

İsrail polisi, Şeyh Raid Salah'ı 2 saat sorguladıktan sonra serbest bıraktı; Barış Yayma Komitesi'nin mallarına el koydu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:37
İsrail Polisi Şeyh Raid Salah'ı Serbest Bıraktı

İsrail Polisi, Şeyh Raid Salah'ı Serbest Bıraktı

İsrail polisi, önde gelen sivil toplum liderlerinden Şeyh Raid Salah'ı gözaltına alarak 2 saat boyunca sorguladı. Gözaltı işlemi sırasında Barışı Yayma Komitesi'nin mallarına da el konuldu.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zebarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin birçok birliğiyle Salah'ın evine baskın düzenlediğini ve burada arama yapıldığını belirtti. Sorgulama sonunda Şeyh Salah serbest bırakıldı.

Zebarka, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Barış Yayma Komitesi'nin mallarına el koyma kararının ardından baskının gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu durumun sivil toplum kuruluşunu yasaklamadığını ancak mallarına el koyduğunu vurguladı.

Barış Yayma Komitesi'nin, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında suç ve şiddetle mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Zebarka, "İsrail polisi, Filistinliler arasında suça karışanlar ve şiddete başvuranlar yerine bununla mücadele edenlerin peşine düşüyor," ifadelerini kullandı.

İsrail Polisinin Açıklaması

İsrail polis sözcülüğü, Umm el-Fahm bölgesinde kamu güvenliğini artırmak ve organize suçla mücadele etmek amacıyla operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Söz konusu baskınlara farklı bakanlıklardan müfettişler ve uzmanların katıldığı ifade edildi.

Şeyh Raid Salah Kimdir?

İsrail vatandaşı Filistinli Şeyh Raid Salah, daha önce Umm el-Fahm kentinin belediye başkanlığını yapmış ve 1948 Arapları olarak bilinen Filistin asıllı İsrail vatandaşları arasında öne çıkan bir isimdir. Barışı Yayma Komitesi, platformunda Arap toplumunda şiddetten uzak biçimde daha sivil bir yaşam hedeflediklerini belirtmektedir. Komite, İsrail içindeki Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde temsilcilikler açmaktadır.

İsrail yönetimi, Şeyh Salah'ın liderliğini yaptığı Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te 'terör örgütü' ilan ederek yasaklamıştır. Şeyh Salah daha önce birçok defa hapis cezası almış olup, en son 16 Ağustos 2020'de cezaevine girmiş ve 13 Aralık 2021'de serbest kalmıştır.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
2
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
3
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
5
Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
7
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!