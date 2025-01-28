İsrail Polisi, Şeyh Raid Salah'ı Serbest Bıraktı

İsrail polisi, önde gelen sivil toplum liderlerinden Şeyh Raid Salah'ı gözaltına alarak 2 saat boyunca sorguladı. Gözaltı işlemi sırasında Barışı Yayma Komitesi'nin mallarına da el konuldu.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zebarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin birçok birliğiyle Salah'ın evine baskın düzenlediğini ve burada arama yapıldığını belirtti. Sorgulama sonunda Şeyh Salah serbest bırakıldı.

Zebarka, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Barış Yayma Komitesi'nin mallarına el koyma kararının ardından baskının gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu durumun sivil toplum kuruluşunu yasaklamadığını ancak mallarına el koyduğunu vurguladı.

Barış Yayma Komitesi'nin, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında suç ve şiddetle mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Zebarka, "İsrail polisi, Filistinliler arasında suça karışanlar ve şiddete başvuranlar yerine bununla mücadele edenlerin peşine düşüyor," ifadelerini kullandı.

İsrail Polisinin Açıklaması

İsrail polis sözcülüğü, Umm el-Fahm bölgesinde kamu güvenliğini artırmak ve organize suçla mücadele etmek amacıyla operasyonlar yürüttüğünü belirtti. Söz konusu baskınlara farklı bakanlıklardan müfettişler ve uzmanların katıldığı ifade edildi.

Şeyh Raid Salah Kimdir?

İsrail vatandaşı Filistinli Şeyh Raid Salah, daha önce Umm el-Fahm kentinin belediye başkanlığını yapmış ve 1948 Arapları olarak bilinen Filistin asıllı İsrail vatandaşları arasında öne çıkan bir isimdir. Barışı Yayma Komitesi, platformunda Arap toplumunda şiddetten uzak biçimde daha sivil bir yaşam hedeflediklerini belirtmektedir. Komite, İsrail içindeki Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde temsilcilikler açmaktadır.

İsrail yönetimi, Şeyh Salah'ın liderliğini yaptığı Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te 'terör örgütü' ilan ederek yasaklamıştır. Şeyh Salah daha önce birçok defa hapis cezası almış olup, en son 16 Ağustos 2020'de cezaevine girmiş ve 13 Aralık 2021'de serbest kalmıştır.