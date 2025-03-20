İsrail Saldırıları Altında Gazze'de 5 BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

Gazze'de UNRWA Çalışanlarına Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in ateşkesi bozmaya devam ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Son günlerde, UNRWA'nın 5 çalışanının daha hayatını kaybettiği doğrulandı ve böylece ölen çalışanların sayısı 284'e ulaştı.

İsrail Ordusu Saldırılarına Devam Ediyor

Lazzarini, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi havadan ve denizden bombalamaya devam ettiğini belirtti. "Kuzeyi güneyden ayırarak sürdürülen kara işgali göz önüne alındığında, en kötüsünün henüz gelmediğinden korkuyoruz," ifadelerini kullanan Lazzarini, tahliye emirlerinin on binlerce insanı etkilediğine dikkat çekti.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Lazzarini, 1,5 yıl önce başlayan saldırılar dolayısıyla bölgede yaşayan Filistinlilerin "oradan oraya savrulduklarını" ifade etti. Ölen BM çalışanlarının arasında öğretmenler, doktorlar ve hemşirelerin bulunduğunu belirten Lazzarini, bunların halkının en savunmasız kesimlerine hizmet ettiğini vurguladı.

Abluka ve Çağrılar

Gazze Şeridi'ndeki ablukanın giderek sıkılaştığını ifade eden Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 3 hafta önce her türlü insani yardım ve temel ticari malzemenin girişini yasakladığını hatırlattı. Aynı zamanda, Gazze'deki Filistin halkının tekrar "en kötü kabuslarını yaşadığını" belirterek, ateşkesin yenilenmesi ve insanî yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaşabilmesi için çağrıda bulundu.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde uygulamaya koyduğu ateşkesi bozan saldırılarına 18 Mart tarihinde yeniden başlamıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, bu saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti ve 900'den fazla kişi yaralandı.