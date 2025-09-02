DOLAR
İsrail Saldırıları: Binlerce Filistinli Gazze Kenti Sahiline Sıkıştı

İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline göç etti; çadır yetersizliği ve altyapı eksikliği yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:00
İsrail'in işgal planını devreye sokmasının ardından saldırılarını yoğunlaştırması sonucu, binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

İsrail ordusu, Gazze kenti çevresindeki saldırılarını artırarak sürdürüyor. Saldırılar Zeytun, Şeyh Rıdvan, Sadra mahalleleri ve Cibaliya bölgesi başta olmak üzere kentin çevresindeki noktalarda yoğunlaşıyor.

Bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla her gün yüzlerce Filistinli sahile göç ediyor.

Sahilde çadır kalmadı

İsrail'in katliamlarına rağmen, Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen binlerce kişi sahilde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saldırıların olduğu mahallelerden sahil bölgesine göç edenler, bulabildikleri boş alanlara çadırlarını kuruyor.

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, Gazze kenti sahilinde neredeyse çadır kuracak alan kalmadığı görülüyor. Her geçen gün artan çadır sayısı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini gözler önüne seriyor.

Önlerinde İsrail ordusu, arkalarında deniz

Vatanları ile hayatları arasında tercih yapmak zorunda kalan Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren zorla yerinden edilme dalgasını bir kez daha yaşıyor. İsrail'in işgal planına rağmen kuzeyi terk etmeyenler iki ara bir derede kalmış durumda.

Önlerinde işgalci İsrail ordusu, arkalarında Akdeniz bulunan binlerce Filistinli, altyapı olmayan Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda. Bir zamanlar çocukların oynadığı kumsallar, denize bakan kafeler ve lokantalarla yaşayanları ağırlayan sahil, bugün derme çatma çadır kentine dönüştü.

