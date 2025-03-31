İsrail Saldırıları Gazze'de 1513 Sağlık Çalışanını Hayatını Kaybettirdi

İsrail'in Gazze Üzerindeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda 1513 sağlık personeli ve insani yardım çalışanını öldürdüğünü açıkladı. Bu süreçte yüzlerce sağlık kurumu ve sivil savunma merkezi de yıkıldı.

İnsani Durumun Kötüleşmesi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, son saldırıların özellikle Refah kentinde sağlık ve insani yardım çalışanlarını hedef aldığı belirtildi. Bu durum, bölgede insani yardım çalışanlarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları büyük tehlikeleri gözler önüne seriyor.

Açıklanan Veriler

Yapılan açıklamalara göre, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık personelinin 1402'sinin sağlık personeli, 111'inin ise insani yardım çalışanı olduğu kaydedildi. Aynı dönemde, 362 sağlık personeli ve 26 sivil savunma çalışanı alıkonulmuş, alıkonulan 3 doktorun hapishanede gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Altyapısına Yönelik Vurgular

İsrail saldırılarının sistematik bir şekilde altyapıyı hedef aldığı ifade edilirken, 34 hastane ve 80 sağlık merkezi yıkılmış veya hizmet dışı kalmış durumda. Gazze'de ayrıca 162 sağlık kurumu, 15 sivil savunma merkezi, 142 ambulans ve 54 itfaiye aracı da hedef alındı.

Haberin Arka Planı

Filistin Kızılayı, 23 Mart tarihinde Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını bildirdi. Aynı gün içerisinde, Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekiplerle iletişimini kaybetti.

Gazze'deki hükümet, 25 Mart tarihinde İsrail'in ilkyardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığını açıklamıştı. 28 Mart tarihinde sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’ın parçalanmış cesedine ulaşıldığı bildirilmiştir.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yapılan bir açıklamada Refah'taki saldırılarda cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış vaziyette bulunduğunu belirtti.