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İsrail Saldırıları Gazze'de 16 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu

Gazze'deki İsrail saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:04
İsrail Saldırıları Gazze'de 16 Filistinlinin Hayatına Mal Oldu

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde tansiyonun yükseldiği bölgede, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, özellikle Beyt Lahiya'ya yönelik topçu saldırıları sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Beyt Lahiya Saldırısı

Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinliler, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne götürüldü. Bu trajik olay, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

Hava Saldırıları ve İHA Kullanımı

İsrail ordusunun Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına insansız hava aracı ile yapılan saldırıda 2 kişi daha öldü. Aynı zamanda, güneydeki Refah kentine düzenlenen bir başka İHA saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bu saldırılar, bölgedeki gerilimin devam ettiğini ve sivil kayıpların artarak sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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