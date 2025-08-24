DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.682.980,72 0,48%

İsrail Saldırıları: Gazze'de 24 Saatte 64 Ölü, 278 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 64 Filistinli hayatını kaybetti, 278 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:04
İsrail Saldırıları: Gazze'de 24 Saatte 64 Ölü, 278 Yaralı

İsrail Saldırıları: Gazze'de 24 Saatte 64 Ölü, 278 Yaralı

Son 24 saatin bilançosu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 64 Filistinli hayatını kaybetti, 278 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Sürüyor
2
Savarona ile Boğaz Geçişinde Gençlerin Duyguları: TEKNOFEST Mavi Vatan
3
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
4
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
5
Erzurum'da 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 70 Sporcu 10 İlden Yarıştı
6
Selanik'te Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Beyaz Kule'de
7
Aliyev: Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardımı sürdürecek

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı