İsrail Saldırıları: Gazze'de 24 Saatte 64 Ölü, 278 Yaralı
Son 24 saatin bilançosu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 64 Filistinli hayatını kaybetti, 278 kişi yaralandı.
