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İsrail Saldırıları ve Açlık Dramı: Gazze'de Ramazan'ın İlk Gününde 2 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'de Ramazan ayının ilk gününde hastanede tedavi gören 2 bebek, yaşadıkları açlık sebebiyle hayatını kaybetti. Bu acı tablonun sorumlusu olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne gıda ve tıbbi malzeme girişini engellemesi gösteriliyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:09
İsrail Saldırıları ve Açlık Dramı: Gazze'de Ramazan'ın İlk Gününde 2 Bebek Hayatını Kaybetti

Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Samir Lebid, Ramazan ayının ilk gününde hastanede tedavi gören 2 bebeğin yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargo nedeniyle gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanan bölgede, özellikle prematüre bebeklerin gıda sütü gibi temel besin kaynaklarına ulaşamadığı belirtiliyor.

Lebid, mevcut durumun devam etmesi halinde daha fazla çocuğun ölümüyle sonuçlanacak bir tıbbi felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunarak uluslararası kurumları ve Kızılhaç'ı acil yardımların ulaştırılması için harekete geçmeye çağırdı. Ramazan'ın ilk gününde yaşanan bu trajik olaylarla birlikte, Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

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