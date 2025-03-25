İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 01:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 01:59
İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olayda bir çocuk da yer alıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Dahası, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde, İsrail ordusunun Alyan ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti; 10 kişi yaralandı.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey bölgesindeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik yayımladığı "tahliye emri"nin ardından gerçekleşti. Ordu sözçüsü Avichay Adraee, ilk olarak Beyt Lahiya ve Beyt Hanun için verilen bu uyarıya Cibaliya bölgesini de ekledi.

7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden bu şiddet olayları sırasında, Filistinlilere yönelik Gazze içinde göç etmeye dair talimatları içeren haritalar da yayımlanmıştı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin %90'ı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle en az bir kez yerinden edilmiş durumda.

Son olarak, İsrail ordusu 19 Ocak tarihinde sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

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