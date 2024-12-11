İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yer alan "el-Meleş" isimli bina hedef alındı ve bu saldırı sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı.

Hava Saldırısı ve Sivil Kayıplar

Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan el-Mahatta Camii yakınlarında, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından yapılan saldırıda da en az 2 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırıda birçok sivilin yaralandığı bildirildi.

Uzun Süredir Devam Eden Kaos

İsrail ordusunun 14 aydır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu on binlerce kişi yaşamını yitirdi ve yüz binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğuna dair haberler gelirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük zarar görüyor.